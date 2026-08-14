Sonic Frontiers har nå solgt mer enn fem millioner eksemplarer

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I veldig, veldig lang tid var Sonic-spillene nærmest en fast vits. Etter at Sonic Adventure 2 ble lansert til Dreamcast, stupte kvaliteten, og i nesten to tiår var det ikke uvanlig å se direkte kritikk av pinnsvinets eventyr – eller i det minste svært middelmådige anmeldelser.

Heldigvis er han tilbake i toppform i dag, og vendepunktet kom rundt 2017 med «Sonic Mania». I dag holder spillene gjennomgående høy kvalitet, og filmene blir hver gang enorme suksesser på kino, og nå har vi et glimrende eksempel på Sonics nyvunne storhet.

Via Bluesky har Sega kunngjort at 2022-suksessen « Sonic Frontiers nå har solgt over fem millioner eksemplarer, en økning på nesten en halv million siden i fjor. For å feire dette vil alle som eier spillet motta «de ikoniske Sonic Adventure 2-skoene» som kan brukes i spillet.

Man kan mistenke at den nylig utgitte Definitive Edition for Switch 2, som kom ut tidligere i sommer, har vært en viktig faktor bak den økte interessen. En annen faktor som kan ha påvirket salget, er at Sonic the Hedgehog fylte 35 år i 2026, noe som har ført til en rekke feiringer. I tillegg har vi «Sonic Racing: Crossworlds», som med sine hyppige oppdateringer har holdt ham i medienes søkelys.

Du kan lese vår anmeldelse av « Sonic Frontiers via denne lenken, selv om det siden den gang er lagt til mye nytt som har forbedret opplevelsen ytterligere.