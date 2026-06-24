Sonic fyller offisielt 35 år og feirer med nye lanseringer, CrossWorlds-samarbeid, konserter og mye mer

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Sonic the Hedgehog har offisielt fylt 35 år. Den raskeste pinnsvinet i verden har ikke tenkt å senke farten med det første, ettersom Sega har forberedt en hel rekke kunngjøringer som skal komme i forbindelse med chili dog-fanatikerens siste bursdag.

For det første kommer « Sonic Frontiers » offisielt til Nintendo Switch 2, og er tilgjengelig allerede nå hvis du vil oppleve Sonics eventyr på en ny plattform. I de nyeste spillene hans får «Sonic Racing CrossWorlds» også to nye samarbeid: Axel fra «Crazy Taxi» kommer i august, og «Teenage Mutant Ninja Turtles» stikker innom for litt racing-action senere i juli.

I tillegg til alt det nye rundt spillet, er det også lagt til massevis av nye datoer på Sonic Concert Tour, slik at du kan oppleve det beste av Sonic-musikken fra spillseriens historie. Du kan også lage din egen 16-bit-avatar via Sonic-Me for å komme i riktig Sonic-bursdagsstemning, og jakte på Chaos Emeralds over hele USA via nettstedet Chaos Hunt. Vær imidlertid oppmerksom på at et oppslag fra brukerfellesskapet forteller oss at jakten krever at brukerne samtykker til at dataene deres brukes til AI-trening.

Hvordan feirer du at Sonic fyller 35 år?