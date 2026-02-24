Sonic kjemper mot Godzilla i en ny crossover-tegneserie

HQ

Sonic har vært involvert i utallige crossovers opp gjennom årene. Han møtte nylig DC-superhelter, og før det hadde han eventyr med Mega Man, Sabrina the Teenage Witch og Teenage Mutant Ninja Turtles. Og ... nå er det på tide med nok en crossover.

Denne gangen virker imidlertid samarbeid usannsynlig, ettersom IGN avslører at Segas fartselskende pinnsvin skal kjempe mot Godzilla i en ny IDW-tegneserie. Godzilla Rivals-skaperen Nick Marino står også bak denne historien, som vil bli illustrert av Jack Lawrence og farvelagt av Reggie Graham. Vi kan blant annet lese :

"IDW brainstormer hele tiden på nye potensielle crossovers, og vi har alltid vært spesielt begeistret for muligheten til å bringe disse to ikoniske lisensene sammen. Denne crossoveren er også en som fansen har bedt oss om høyt og tydelig i årevis, så den har stått høyt oppe på listen for å prøve å få den til å skje. Hvem vil vel ikke gjerne se Blue Blur mot monstrenes konge? Så denne ideen har faktisk vært på radaren til IDW-teamet veldig lenge, men det var ikke før det siste året eller så at alle brikkene falt på plass og vi kunne begynne å jobbe med den! Vi er heldige som har et så flott kreativt team til å gi liv til denne historien, og denne crossoveren hadde selvfølgelig ikke vært mulig uten en enorm støtte fra Sega og Toho!"

Marino forteller også at mye av inspirasjonen kommer fra Dreamcast-klassikeren Sonic Adventure, som hadde en hub-verden i en storby:

"Sonic Adventure ble en stor inspirasjonskilde for dette prosjektet et sted i løpet av det andre året av utviklingen (det har vært en lang reise!). Når du har med gigantiske monstre å gjøre, må du tenke i større målestokk, og Station Square ga oss et utrolig lerret å sprute ødeleggelser og kaos på. Mine samarbeidspartnere, Jack Lawrence og Reggie Graham, har tatt utfordringen på strak arm og skildret den spesielle byen med imponerende detaljer."

Det første nummeret kommer ut i sommer på en dato som ennå ikke er fastsatt, og du kan se omslaget nedenfor.