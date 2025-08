Sonic kunngjør offisielt samarbeid med Timberlands

HQ

Sonic bytter ut sine ikoniske røde joggesko for noen nye spark i et nytt samarbeid. Et nytt Sonic x Timberland-samarbeid er kunngjort, og Sonic har fått på seg et par av merkets ikoniske støvler i et nytt kunstverk.

Kunstverket vil vises på t-skjorter, og du vil kunne kjøpe en spesialutgave av Timberland-støvler med Sonic-tema når samarbeidet lanseres den 9. august. Kjøpere vil også motta en nyhet hvis de kjøper enten støvlene eller en t-skjorte.

Dessverre for de av oss som ikke bor i Tokyo, er samarbeidet eksklusivt for Timberland Shibuya PARCO Store, noe som betyr at Sonic-merkede Timbs ikke er aktuelt for de fleste av oss, med mindre du ønsker å bruke ublu summer på dem.