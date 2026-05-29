Sonic-medskaperens tittel for Bill Hatcher var så vulgær at Sega ikke kunne ha gitt ut spillet

Vi har knapt kommet oss etter den tidligere Sega-sjefen Mike Fischers karakterdrap på Sonics medskaper Yuji Naka, der han blant annet ble kalt "bare et forferdelig menneske" i et intervju med Sega-16. Men Fischer var ikke ferdig med det; han hadde mer spesifikke klager i ermet og avslørte en samtale om tittelen på det som skulle bli Billy Hatcher and the Giant Egg.

Naka foreslo Giant Eggs, men dette falt ikke i god jord på det amerikanske kontoret, ifølge Fischer, som sier at "å legge et stort egg i USA betyr bare en fiasko." Derfor trengte man et annet navn; Sega of America foreslo først Billy Hatcher, men det falt ikke i god jord hos Naka, som i stedet hadde et bemerkelsesverdig alternativ :

"En av gutta i teamet mitt sa: 'La oss kalle det Billy Hatcher', for det er et klekkespill med en søt karakter. Hovedpersonen er gutten, ikke egget. Naka-san hatet det selvfølgelig. Vi kalte det Billy Hatcher and the Giant Egg, som han fortsatt hatet. På et tidspunkt - jeg lover deg, jeg finner ikke på denne historien; jeg har to vitner! På et tidspunkt besøkte han USA. Noen ganger oversatte jeg, og noen ganger oversatte andre. Han sa: "Vel, jeg vet et annet navn for gutten som går i hanedrakt. Et annet navn for hane er kuk. Kan vi kalle spillet Giant Cock på engelsk?'"

Vi tviler på at spillet i det hele tatt ville ha blitt utgitt hvis Naka hadde fått det som han ville, og det ville automatisk ha blitt klassifisert som kun for voksne. Til slutt måtte Naka tydeligvis gi etter, og hans Giant Cock var ikke tiltalende, så spillets endelige tittel ble Billy Hatcher and the Giant Egg.