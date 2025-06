Sonic og vennene hans besøker Magic the Gathering

HQ

Det er ikke bare videospill som har samarbeid med gjesteopptredener fra ulike franchiser, det finnes også med mer analoge spill - som Magic the Gathering. I årenes løp har MtG-spillere kunnet glede seg over Fortnite, Street Fighter og nå sist Final Fantasy.

Nå er det bekreftet at nok et samarbeid er på trappene, og nå er det Sega som leverer moroa med Sonic the Hedgehog. Wizards of the Coast skriver (lenken inneholder også bilder av kortene) :

"Sonic og alle vennene hans (og noen fiender) kommer til Magic: The Gathering med Secret Lairs Sonic Superdrop. Det superhurtige pinnsvinet har fengslet fansen i flere tiår. Nå løper han fra Green Hill Zone til Magic-dekkene dine i tre splitter nye Secret Lair-drops. Med ikoniske gjenstander, bedårende kunstverk og nye Magic-kort, har denne Superdrop alt.

Secret Lair x Sonic: Friends & Foes-droppet inneholder syv kort som er nye for Magic. Disse kortene er lovlige i Commander, Legacy og Vintage. Ikke-folieversjoner av dette droppet vil komme raskt inn i WPN-spillbutikker for kjøp 21. august."

Sonic Superdrop kommer i salg 14. juli og er som forventet en begrenset utgave, og du vil bare kunne få tak i kortene via MagicSecretLair.com.