Sonic og vennene ser ut til å ha flådd Sanrio-figurer i nye plysjdesign

HQ

Sonic krysser over med Sanrio-figurer i en ny serie med plysjfigurer som kommer i butikkene senere i år. Sonic, Shadow, Knuckles, Tails, Amy og Dr. Eggman har alle fått en søt makeover med hatter som ser litt ut som om de har flådd kaninene og kattungene som utgjør Sanrios liste.

Sonic har en Hello Kitty-hatt, Amy har en My Melody-look, Tails og Cinnamoroll slår seg sammen, Shadows hatt ser ut som Hangyodon, Kuromi og Knuckles er et par, og Dr. Eggman har et Pompompurin-tilbehør. Designene er tilgjengelige som større plysjbamser og mindre maskoter med et ballkjede som kan festes på en veske, ryggsekk eller annet tilbehør.

Det ser ut til at disse plysjfigurene bare vil være tilgjengelige i Asia, men det finnes måter å få varer fra utlandet hjem til deg på hvis du er villig til å betale de ekstra avgiftene. Flere produkter vil tilsynelatende bli avslørt snart, men disse plysjfigurene vil bare være tilgjengelige så lenge lageret rekker.

Dette er en annonse: