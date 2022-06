HQ

La meg starte med å være dønn ærlig her: hvis du allerede har spilt Sonic the Hedgehog, eller noen av de andre tidlige spillene i den ikoniske serien, så har du allerede et ganske nøyaktig bilde av hva Sonic Origins kommer til å bestå av. Dette er ikke en samling av remakes eller noen annen form for drastisk og annerledes tolkning av disse klassiske retrospillene. Nei, dette er mer en samling av noen av seriens aller beste titler, en samling som naturligvis forbedrer den sentrale spillopplevelsen via smarte nye funksjoner, men ikke så mye mer enn det. Poenget er at det ikke er noe nytt, spennende eller unikt med denne utgaven av Sonic-spillene, som allerede har blitt relansert utallige ganger før. Derfor er det lett å si at hvis du ikke har spilt disse før, så er det her du får den mest moderne opplevelsen, men kjenner du dem ut og inn? Vel, da er det kanskje ikke verdt et kjøp.

Mekanisk er alt bevart og servers derfor på akkurat samme måte som du kanskje kjenner det. Pikselstilen er umiddelbart gjenkjennelig og vakker å se på, og den enkle, men utfordrende kontrollen har virkelig bestått tidens tann, og forblir nesten genial og allsidig. Spiller du med en kontroller er dette et av de spillene der kontrollerens styrekors faktisk ender opp med å være den mer presise kontrollformen, men når det er sagt kan du bruke de analoge spakene hvis du virkelig ønsker det.

Alt som gjorde Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles og Sonic CD så bra er her, inkludert de forskjellige spesialnivåene, de unike bosskampene og muligheten til å spille ikke bare som Sonic, men også hans følgesvenner Tails og Knuckles. Alt er her igjen. Dette er en utmerket påminnelse om hvorfor denne karakteren fortsetter å eksistere den dag i dag.

Men dette er jo et nytt spill, og det betyr nye funksjoner. En ting som blir tydelig når du starter Origins er nye animerte filmsekvenser som dukker opp i begynnelsen og slutten av hvert av de fire spillene. De legger til litt ekstra karisma til hele opplevelsen, og du kan til og med låse opp en hel liste over disse ved å bruke gullmynter i museumsdelen av spillet, mynter som kan finnes gjennom hvert av de fire spillene. Du kan også bruke disse til å låse opp konseptbilder og illustrasjoner. Det er et fint lite tillegg, men igjen, ikke noe mer enn det.

Kanskje viktigst er støtten av skjermforholdet 16:9, som betyr at du ikke lenger er begrenset til å spille i et lite 4:3-vindu. Du kan se mer av hver eneste bane, og har lettere for å holde oversikten når det begynner å gå fort. Det er mildt sagt et velkomment tillegg, som er vanskelig å leve uten når du først har opplevd det.

I tillegg til disse små tingene er det også noen nye moduser Sonic Origins legger til. Det er en ny speilmodus som gjør akkurat det du tror, men det er også en jubileumsmodus som ikke gjør så mye mer enn å fjerne begrensningene på antall liv. Mest avgjørende er imidlertid den nye oppdragsmodusen, som lar deg spille gjennom alle fire spillene på en helt sømløs måte, hvor spillet sporer absolutt all fremgangen din også. Og jeg må bare si det en gang til: disse fire spillene er fortsatt helt fantastiske, og alle bør spille dem minst én gang.

Men selv om Sonic Origins' slagord er "Classic Sonic re-defined", og selv om det er noen nye områder og funksjoner her og der, er dette stort sett de samme spillene som før, og som vi har sett relansert flere ganger de siste 30 årene. Det føles egentlig ikke ut som du betaler for de fire inkluderte titlene, men snarere mengden ekstramateriale (musikkspor, animasjoner, illustrasjoner osv.) som kan låses opp. Det hele er presentert veldig bra, spiller utrolig jevnt, vil underholde både retro- og plattformfans - men samtidig, hvis du har sett det en gang, er det ikke mye mer du trenger å se her.