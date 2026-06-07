Sonic Pico Park byr på fartsfylt co-op-action med 8-biters grafikk

Sonic dukket opp under Summer Game Fest for en kort kunngjøring som bekreftet nye gjesteopptredener i Sonic Racing: Crossworlds. Det viste seg at både Godzilla og Neon Genesis Evangelion kommer til serien, men videoen inneholdt faktisk to kunngjøringer.

Etter kart racing-segmentet fikk vi se noen korte sekunder fra et co-op-fokusert spill kalt Sonic Pico Park, som er beskrevet som et lisensiert indiespill basert på Pico Park - komplett med et Sonic-tema :

"Sonic Pico Park er et nytt Sonic-lisensiert spill inspirert av det populære indiespillet Pico Park, med sin signatur puslespilldrevne co-op-action - alt med en Sonic-vri! Fans kan forvente seg ikoniske Sonic-figurer, nivåer og spesielle spilløyeblikk, med massevis av kaos! Flere detaljer om Sonic Pico Park vil bli avslørt snart."

Og ... dessverre er det alt vi vet. Se en kort presentasjon i traileren nedenfor.