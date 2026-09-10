Sonic Pico Park lanseres for PC og konsoller i november

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Som kjent fylte Sonic 35 år i 2026. Mange hadde håpet at Sega ville feire dette ved å kunngjøre et nytt Sonic-spill i hovedserien. Det har ikke skjedd ennå, men det betyr ikke at vi vil være helt uten nyheter.

Under Summer Game Fest kunngjorde de et mindre Sonic-eventyr kalt « Sonic Pico Park. Som navnet antyder, er det et spin-off av Pico Park-serien som vil by på «puslespillbasert co-op-action» for opptil åtte spillere, både lokalt og online.

Nå er en ny trailer sluppet, og takket være den vet vi endelig når « Sonic Pico Park kommer ut. Spillet kommer 12. november til PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X.