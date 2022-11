Sonic Prime går helt multiverse i ny trailer

HQ

Popkultur har en tendens til å følge de samme trendene, så Netflix og Sega hadde ikke engang rukket å gi oss en trailer for Sonic Prime før teoriene om at vår blå venn skal ut på eventyr i ulike universer dukket opp. I dag er det tid for å ta en titt på hvordan dette faktisk blir.

Dagens trailer avslører nemlig at serien starter relativt normalt for Sonic og kompani i Sonic Prime, men at de plutselig blir spredd utover en rekke universer som er ganske annerledes fra det både de og vi er vant til. Dermed venter det både en tur til fremtiden og piratverden når serien kommer på Netflix den 15. desember.