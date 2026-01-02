Sonic R-musikkfiler oppdaget i Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Det ser ut til at det var planer - eller muligens fortsatt er planer - om å inkludere musikk fra Sonics første racingspill i Sonic Racing: Crossworlds. Vi snakker om Sonic R, som ble utgitt eksklusivt for Sega Saturn i 1997. Det ble ansett som en teknisk milepæl som utfordret Mario Kart 64 på mange måter, men var noe ujevnt når det gjaldt gameplay.

Dataminers har funnet musikkfiler med navn som er tydelig knyttet til Sonic R i Sonic Racing: Crossworlds. Disse forsvant imidlertid i oppdatering 1.2.2, og det er nå uklart om det var en feil, om Sega rett og slett ombestemte seg, eller om de ble lagt til for tidlig. Med tanke på at Sonic the Hedgehog (både spillet og figuren) fyller 35 år i 2026, kan dette være en overraskelse som Sonic Team og Sega har i vente for å feire pinnsvinet. Dette er selvfølgelig ren spekulasjon fra vår side.

En av sangene på listen er hiten Super Sonic Racing, som har blitt noe av en kultklassiker. Mens du venter på at den (kanskje/måskje ikke) skal dukke opp i Sonic Racing: Crossworlds, kan du nyte den blant annet på Spotify og YouTube (nedenfor).

<social>www.youtube.com/watch?v=qoNHGngO65U</social>