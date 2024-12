Sonic Racing: Crossworlds blir utviklet av et "Sega elite racing game team"

En av de store overraskelsene på årets The Game Awards var Segas kunngjøring av Mario Kart-utfordreren Sonic Racing: Crossworlds. Det ble presentert med en veldig kort og ganske meningsløs trailer som ikke sa så mye, men nå ser det ut til at Sega er klare til å fortelle oss mer.

Vi vet allerede at Sumo Digital ikke er ansvarlig for utviklingen, selv om de laget forgjengerne (senest Team Sonic Racing fra 2019). Nå bekrefter Sega via sosiale medier at de selv har ansvaret for utviklingen med et "Sega elite racing game team".

Hva det betyr helt konkret, vet vi ikke ennå. Sega-innsider Jasonvsfreddyvs skriver imidlertid på Reddit at "hvis spillet blir utviklet i Japan av et elite Sega racingspill-team, vil det mest sannsynlig være tidligere medlemmer av Sega AM2 (Out Run, Daytona USA) og Sega AM3 (Sega Rally, Crazy Taxi)".

Hvis dette stemmer, vil det absolutt være veldig gode nyheter, og vi ser frem til å høre mer.

Takk My Nintendo News