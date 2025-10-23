Sonic Racing: Crossworlds er offisielt en millionselger

HQ

Da Sega skulle lansere 2D-plattformspillet Sonic Superstars, annonserte Nintendo at de ville lansere sitt 2D-plattformspill Super Mario Bros. Wonder nesten samtidig. Og da Sega annonserte at de ville lansere Sonic Racing: Crossworlds, var Nintendo der igjen og sa at de ville lansere Mario Kart World kort tid før det.

Men... det er selvfølgelig ikke bare Nintendo-fans som er sultne på gokartracing, og kanskje har Marios siste racingeventyr faktisk økt interessen for sjangeren? Etter å ha hatt svært gode spillertall på Steam siden lanseringen, har Sega nå kunngjort at Sonic Racing: Crossworlds offisielt er en millionselger på mindre enn en måned.

De deler også andre data som viser at vi spillere har kjørt 74,5 millioner løp siden debuten, et tall som tyder på at den millionen spillere som har kjøpt tittelen har spilt ganske flittig.

Vi minner om at Sonic Racing: Crossworlds i dag har fått en ny gratisfører, nemlig Persona 5 hero Joker, og i forbindelse med dette starter i dag The Joker Festival (som varer frem til søndag) for de som vil konkurrere litt.