Sonic Racing: Crossworlds får besøk av Godzilla og Evangelion

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Sonic fyller 35 år i år, og dukket naturligvis opp på Summer Game Fest. Ikke med et nytt spill (i skrivende stund), men for å introdusere nye gjestekarakterer til Sonic Racing: Crossworlds kommende sesong. I tillegg til den tidligere annonserte ankomsten av The Last Airbender-mannskapet og Teenage Mutant Ninja Turtles, ble to spektakulære nye gjestekarakterer bekreftet.

Den ene er Godzilla, som tilsynelatende vil dukke opp i nær fremtid, og den andre er Neon Genesis Evangelion (der vi blant annet fikk se Ayanami Rei bak rattet). Vi fikk ingen spesifikke datoer, men samarbeidene ser også ut til å inkludere nye låter. Sjekk ut traileren nedenfor.