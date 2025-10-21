Sonic Racing: Crossworlds får besøk av Joker i morgen

HQ

Mange var litt skeptiske til at Sonic Racing: Crossworlds skulle komme ut bare noen måneder etter Mario Kart World, som definitivt er et spill som gir seriøs konkurranse i sjangeren. Men ... bare for Switch 2.

For alle andre som liker kartracing (inkludert de som har den originale Switch), er Sonic Racing: Crossworlds veien å gå hvis du vil spille noe nytt. Og siden det også har fått gode anmeldelser, ser det ut til å ha fått en flying start. Etter allerede å ha blitt utvidet med to nedlastbare drivere - gratiskarakteren Hatsune Miku og de betalte karakterene Alex, Steve og Creeper fra Minecraft - er det nå på tide med enda et tillegg.

Denne gangen er det Persona 5-helten Joker, som sammen med bilen hans Arsène Wing vil være tilgjengelig for nedlasting onsdag denne uken. Og på torsdag starter et arrangement til ære for ham kalt The Joker Festival, som vil vare til søndag.

Forhåpentligvis vil vi kunne tilby en trailer på onsdag, men foreløpig må vi nøye oss med det første bildet nedenfor.