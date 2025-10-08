Sonic Racing: Crossworlds får besøk av Minecraft i dag

HQ

Det ser ut til at Sonic Racing: Crossworlds har fått en god start etter premieren for snart to uker siden, og vi vet at Sonic Team og Sega har en svært ambisiøs og langsiktig plan for å sikre at tittelen forblir frisk og tiltalende.

Dette inkluderer en haug med DLC, både gratis og premium, og i dag er dagen for sistnevnte. Minecraft-figurene Alex, Steve og Creeper dukker opp og kan kjøpes separat, men er også inkludert i Season Pass og Digital Deluxe Edition.

Til slutt vil vi minne om at Minecraft Festival starter kl. 2 den 10. oktober og varer til 13. oktober. Benytt anledningen til å konkurrere og se hvordan dine racingferdigheter står seg mot konkurrentene.