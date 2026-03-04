Sonic Racing: Crossworlds får en hemmelig gjestekarakter 25. mars

HQ

Så sent som i forrige uke kunngjorde vi at de kanskje mest uventede Sonic-figurene til dags dato, Tangle og Whisper, hadde sluttet seg til Sonic Racing: Crossworlds som nye drivere. De er ikke opprinnelig spillfigurer, men kommer fra Sonics tegneserier, der de har blitt så store favoritter at de nå deltar som racerførere i Crossworlds.

Men Sega planlegger allerede videre og har mer på gang. Vi vet allerede at Teenage Mutant Ninja Turtles og Mega Man er på vei, og vi har også mange ubrukte Sega-ikoner som kan ta plass bak rattet, for eksempel Amigo (Samba De Amigo), Gum (Jet Set Radio), Joe Musashi (Shinobi), Ristar (Ristar), Ryo Hazuki (Shenmue), Ulala (Space Channel 5), og selvfølgelig de gamle Sega-ikonene Alex Kidd og Wonder Boy.

Og nå er det kunngjort at 25. mars vil vi se hvem som blir med neste gang, som vil bli fulgt av en ny helgefestival til ære for karakteren. Den mest sannsynlige kandidaten er sannsynligvis Mega Man, med tanke på at Capcom har et Mega Man-pakket arrangement i morgen, der en kunngjøring om en gjesteopptreden ville passe godt inn. Når det er sagt, kan det også være noe helt annet.

De gode nyhetene angående Sonic Racing: Crossworlds slutter ikke der, da Sonic Team og Sega også har en annen overraskelse i vente. Denne er rettet mot nykommere og gir "2x Rank Points opp til rang A+" hele måneden, slik at du kan gå opp i nivå og låse opp ting i spillet raskere.