Sonic Racing: Crossworlds får en offisiell og gratis manga

Det er få ting den japanske spillfansen elsker så mye som bakgrunnshistorier, og det gjelder alle spill. Ingen sjanger er for obskur, og det er takket være dette at vi har fått de bisarre historiene som omgir alle kampspill, og nå er det på tide med nok et godt eksempel.

Via Bluesky, den offisielle Sonic the Hedgehog -kontoen, slipper du nå inn på en medfølgende Sonic Racing: Crossworlds -manga. Den er ikke veldig lang, og bortsett fra onomatopoetiske katakana (lydeffektene kan du sikkert forestille deg uansett), er den helt tekstløs.

Ta en titt på innleggene nedenfor, og husk å lese fra høyre til venstre, for det er tross alt en japansk manga.

Sonic Racing: Crossworlds lanseres 25. september for PC, PlayStation, Switch og Xbox.