Sonic Racing: Crossworlds får en Puyo-veteran som sjåfør

Det har vært et par virkelig flotte måneder for Sonic Racing: Crossworlds -spillere, for for nesten nøyaktig på dagen for to måneder siden debuterte både Mega Man og Proto Man i spillet, komplett med en ny bil og en Dr. Wily-bane. I april ble de etterfulgt av både en Angry Bird og Yakuza/Like a Dragon-skurken Goro Majima.

Og nå, for å toppe det hele, har vi enda et nytt tilskudd: Arle. Navnet er kanskje ikke helt kjent, men hun er hovedpersonen i Segas puslespillserie Puyo Puyo (som forresten fylte 35 år i går og ble feiret på en uventet måte), og hun har også med seg sin egen bil som heter Twinkle Bayoen, sammen med litt ny musikk. Akkurat som den sinte fuglen Red og Goro Majima, er hun helt gratis å laste ned.

I forbindelse med dette starter også en Puyo Puyo Festival i dag og varer til og med 31. mai, så ikke gå glipp av det. Siden Puyo Puyo nettopp har feiret 35-årsjubileum, kan vi også se frem til to bonusdekaler til bilene våre.