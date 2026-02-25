Sonic Racing: Crossworlds får gratis DLC-drivere i dag

HQ

Sega fortsetter å utvide kartraceren Sonic Racing: Crossworlds i et jevnt tempo, og slipper jevnlig to typer DLC. Den ene er gjestefigurer fra tredjeparter som SvampeBob, Pac-Man, Mega Man, Teenage Mutant Nintendo Turtles og flere. Disse kommer med en bil og en tilhørende bane, men de er ikke gratis.

De gir imidlertid også ut massevis av morsomme gratis DLC i et enda raskere tempo, med sine egne figurer og merker. Takket være dette kan du nå kjøre med AiAi fra Monkey Ball-serien, Ichiban Kasuga fra Like a Dragon: Infinite Wealth, Nights fra ... Nights, Joker fra Persona 5 og mange flere.

Når det er sagt, har Sega nå kunngjort at i dag er dagen for neste gratis nedlasting. I dag slippes Tangle og Whisper. Hvis navnet ikke ringer en bjelle, er det ikke overraskende, ettersom de kommer fra Sonics tegneserier, der de har blitt store favoritter, så store at de nå også dukker opp som racerførere i Sonic Racing: Crossworlds. Sega skriver :

"Den gratis Tangle & Whisper-oppdateringen kommer 25. februar! En Tangle & Whisper Festival kommer også 26. februar fra kl. 19:00 ET - 1. mars kl. 18:59 ET! Vær oppmerksom på at World Match ikke vil være tilgjengelig under festivalen.

"Til ære for Diamond Cutters-duoen aktiveres 2x Point Up Chance-belønningen med en hastighet på 50% under festivalen! Dann en gruppe med vennene dine ved hjelp av Tangle & Whisper og ta opp konkurransen sammen!"

Det vil også være en festival i spillet fra og med i morgen, der du får sjansen til å prøve ut duoen skikkelig. Ikke gå glipp av det.