Sonic Racing: Crossworlds forhåndsvisning: Sega har en konkurransedyktig karting med mye lovende for fremtiden

Hvis du hadde spurt meg for et par år siden, ville jeg ha sagt at det å matche en ny Sonic-tittel med en Mario-tittel ville ha en ganske klar vinner i Nintendos moustachioed rørlegger, men i 2025 er kortene veldig forskjellige. Mario Kart World erobrer, men det klarer fortsatt ikke å vinne like mye kjærlighet som forgjengeren gjorde, og i mellomtiden stiller andre racere opp på startgridden med godt differensierte og originale forslag for å tilfredsstille andre kartingnisjer. Men Sega har som kjent den raskeste motoren, og Takashi Iizuka og teamet hans har jobbet med et morsomt og raskt Sonic Racing: Crossworlds en stund nå, og jeg tror det kommer til å bli en tett konkurranse.

Jeg sier dette med full kjennskap til fakta, etter at jeg nettopp har hatt en halvtime til å prøve det neste racingspillet fra Sonic and friends. Det var nok tid til å utforske listen over førere, antall cuper man kan kjøre i Grand Prix, og til og med vinne en av dem.

Spillet er en åndelig oppfølger til Team Sonic Racing, selv om det her er mye mer variasjon av sjåfører, spor og racingelementer. Karting- og racingsjangeren er ikke akkurat min sterke side, men de fleste av flerspilleropplevelsene mine er forbundet med denne typen spill. For meg har det derfor vært viktigere å føle at Sonic Racing: Crossworlds var morsomt enn teknisk utfordrende, og det er her jeg begynner å se at motoren i bilen begynner å ta det første hjørnet.

Til å begynne med kan du spille med hvem du vil. Sonic Racing: Crossworlds har 23 figurer (hvorav mange kan låses opp ved å delta i de forskjellige spillmodusene) fra Sonic-serien, og en rekke andre Sega-figurer som vil bli med enten som opplåsbare eller gratis oppgraderinger. Som Takashi Iizuka fortalte meg i et intervju etter spillet, er målet å gi deg sjansen til å utforske spillet med din frie videospillkarakter, selv om han eller hun ikke nødvendigvis er en del av Sega selv.

Når du har valgt sjåfør (jeg spilte som Amy Rose, som jeg har vært glad i siden Sonic Superstars), påvirker det egentlig ikke vinnersjansene dine, men det gjør det å velge type kjøretøy. Det finnes en rekke forskjellige biler, basert på ulike funksjoner som fart, kjøreegenskaper, akselerasjon, styrke og utholdenhet, og så kan du i sin tur velge en gadget før du starter løpet som gir deg en liten passiv fordel, for eksempel bedre drifting, flere ringer eller raskere lufttriks. Det finnes over 70 forskjellige gadgets, så det er mange muligheter til å tilpasse kjøretøyet ditt. Så alt avhenger av spillestilen din, om du er mer aggressiv eller mer presis i svingene, så jeg gikk for en balansert kombinasjon som favoriserer drifting, en av hovedfunksjonene i spillet, og jeg fikk det til.

I løpet føles spillet fenomenalt, med frenetisk, men samtidig ordnet gameplay. For å dra nytte av alle mulighetene banen har å by på (Sonic Team bekreftet også at det vil være mange hemmelige veier å oppdage for å sette bedre tider), kan syklistene samle ringer som gir en liten fartsøkning, mens de drifter rundt hjørnene eller utfører luftstunts på hvert hopp. I Grand Prix blir en AI-racer valgt som din rival, og konkurransen vil være sentrert mellom den karakteren og deg selv. AI-en vil være mer fordelaktig for ham, og han vil gjøre sitt beste for å få deg til å tape plasseringer på rangeringen. Jeg synes det er en god måte å krydre singleplayer-delen på, noe som mangler i dagens karting. Ja, alt dette høres kanskje kjent ut fra andre titler, men her er følelsen at det er genuint morsomt, i tillegg til at kontrollen er mer avslappet.

På standard vanskelighetsgrad reagerte AI-en til de andre førerne godt, selv på min rampestreker og bruk av objekter i løpet, for eksempel boosts eller angrepsobjekter for å kaste dem ut av løpet. På et visst punkt i den andre runden på hver bane kommer du inn i en av disse ekstra verdenene, der landskapet endrer seg fullstendig og kan ta deg med til paradisiske strender, vulkaner i utbrudd, ryggen på en brennende drage... Sonics punkaktige galskap er til stede utover de morsomme figurene og gjenstandene i løpet.

Sonic Racing: Crossworlds Sonic's bilspill oppfinner egentlig ikke noe nytt, men det har de riktige delene til å sette sammen en bil som er en kraft å regne med i dagens kartingspill. Dets viktigste ressurs for fremtiden er at basisspillet kommer med massevis av innhold ut av esken, massevis av førere og cross-play på tvers av plattformer, samt en betydelig (gratis, men også noe betalt) innholdsplan etter lanseringen. IP-en er selvfølgelig på et av sine beste øyeblikk i historien, så jeg er sikker på at det ikke er mangel på piloter for de mange flerspillermodusene (lokalt eller på nett) som tilbys. Jeg gleder meg virkelig til å utforske alle mulighetene det har å by på når det kommer om en måneds tid.