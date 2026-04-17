Sonic Racing: Crossworlds har fått forsterkninger fra en Angry Bird
Den klassiske Angry Birds-maskoten, Red, har satt seg bak rattet på sin Super Roaster for å konkurrere i Crossworlds-turneringene, der et arrangement for tiden er i gang.
For mindre enn en måned siden kunne Sonic Racing: Crossworlds ønske noen helt spesielle gjester velkommen: Mega Man og Proto Man ble med i spillet, sammen med en Rush-inspirert bil og en bane basert på Dr. Wilys festning. Vi visste imidlertid allerede at minst én ny sjåfør var på vei i april: Angry Birds-ikonet Red.
Og nå har Red gjort sin entré, og siden han er en Sega-figur, er han helt gratis å laste ned (akkurat som de andre Sega-førerne). Han kommer med kjøretøyet Super Roaster og har sine egne følelser og lyder, samt tre musikkspor :
Som forventet er det også et arrangement kalt Angry Birds Festival: Point Up Chance for å feire dette, som avsluttes kl. 2:00 på mandag. Forutsetningen for arrangementet er :
"I hvert løp vil spillerne bli delt inn i tre lag: Red, Chuck og Bomb. Konkurrer om seieren basert på lagets totale poengsum!"
Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) blir med på Sonic Racing: Crossworlds 30. april.