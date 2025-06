Sonic Racing: Crossworlds har over 500 interaksjoner mellom sjåførene Over 1 000 stemmelinjer er spilt inn for å skape en følelse av et levende Sonic-univers.

HQ En ting kampsportfans alltid setter pris på, er når fighterne har unike interaksjoner med hverandre med referanse til rivalisering, felles historie og lignende. I Sonic Racing: Crossworlds kan vi se frem til noe lignende, ettersom racerkjørerne har over 500 interaksjoner seg imellom. Noen av interaksjonene vil være mellom karakterer som ikke engang har møttes før, noe som lover godt for nye rivaliseringer i fremtiden. Disse interaksjonene er imidlertid begrenset til de vanlige jagerflyene, så DLC-figurer vil ikke delta. Så vi kommer ikke til å høre Like a Dragon -seriens Ichiban Kasuga fornærme Hatsune Miku, eller høre på kjefting fra Persona -hovedpersonen Joker eller noe lignende. Sonic Racing: Crossworlds lanseres 25. september for PC, PlayStation, Switch og Xbox.