Sonic Racing: Crossworlds henter erfaring fra Initial D-skaperne

Hvis vi ser bort fra det faktum at det er veldig uheldig timing for Sega å slippe Sonic Racing: Crossworlds nesten samtidig med Mario Kart World, ser spillet faktisk veldig bra ut. I tillegg mangler Marios karting-eskapader på PC, PlayStation og Xbox, hvor det sannsynligvis er mange som er ivrige etter maskotracing.

Utover den attraktive grafikken, gratis DLC-figurer, et morsomt konsept og cross-play, er det store spørsmålet om det er morsomt å spille. Tidligere utgaver av Sonic Racing-serien ble utviklet av Sumo Digital, men nå har Sonic Team tatt på seg ansvaret for utviklingen - men har de racingekspertisen som kreves?

Heldigvis ser det ut til at de mener det selv. I et intervju med 4Gamer (via My Nintendo News) avslører produsent Taki Ryuichi og kreativ leder Kohayakawa Masaru at de har mye erfaring å trekke på:

"Det var helt og holdent takket være Initial D-utviklingsteamet at vi i Sonic Racing kunne implementere gameplayet som de hadde finpusset i årevis - og det var på grunn av dem at vi kunne fortsette med å utvikle spillet."

Initial D er en serie racingspill i arkadestil basert på mangaen/animen med samme navn, som hovedsakelig kan nytes i japanske spillehaller. Det første spillet ble utgitt i 2002 og det siste så sent som i 2021 (totalt 13 titler), og populariteten tyder utvilsomt på at serien har mange fans.

Sonic Racing: Crossworlds Sonic Kart World slippes 25. september til PC, PlayStation, Switch og Xbox, og da får vi se om Sonic Team har levert en verdig utfordrer til Mario Kart World.