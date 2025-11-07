Sonic Racing: Crossworlds lanseres for Switch 2 i begynnelsen av desember

HQ

Etter at Switch 2-eiere fikk sjansen til å kjøre gokart i et prangende spill med Mario Kart World da det ble lansert i juni, var det på tide at de med PC-er, PlayStations, originale Switches og Xboxer kunne gjøre det samme den 25. september da Sonic Racing: Crossworlds hadde premiere.

Av en eller annen grunn var imidlertid ikke spillet klart for Switch 2 samtidig, og Sonic Team har bare sagt at denne utgaven vil bli utgitt senere i år. Og dette vil tilsynelatende oppnås, men ikke med mye margin når det gjelder uker. Torsdag kveld ble det bekreftet at Sonic Racing: Crossworld vil bli lansert digitalt for Switch 2 4. desember (også fysisk tidlig i 2026).

Utviklerne har tidligere lovet at dette blir en vakker utgivelse, og i motsetning til flere andre japanske selskaper tilbyr Sega en Upgrade Pack med 50% rabatt for de som har kjøpt Switch-versjonen. Dette tilbudet gjelder frem til 10. desember. Frem til 17. desember inkluderer Sega også Werehog Pack i Switch 2-utgaven uten ekstra kostnad for å gjøre avtalen enda bedre.

Sjekk ut traileren for denne utgaven nedenfor. Kommer du til å skaffe deg spillet til Switch 2? Vi vil også minne om at Ichiban Kasuga (Like a Dragon: Infinite Wealth) ble lagt til som en gratis sjåfør i spillet denne uken, komplett med sin egen gokart, for de av dere som ønsker å konkurrere på ekte Yakuza-måte.