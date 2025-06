Sonic Racing: Crossworlds leveres på et Game-Key Card for Switch 2

HQ

Et av de store samtaleemnene etter Switch 2-presentasjonen i april var det såkalte Game-Key Card. Fysiske spill som egentlig ikke var spill i det hele tatt, men bare en slags nøkkel som lar deg laste ned det aktuelle spillet.

Mange som samler på fysiske spill drømmer om å beholde biblioteket sitt og ønsker å kunne spille dem selv om serverne til slutt blir stengt, og dessuten foretrekker de å beholde originalspillene, ettersom det ikke er uvanlig at noe blir patchet bort for alltid etter en kontrovers. Game-Key Cards gjør begge disse tingene umulige, og på mange måter er det den verste av de to verdenene, ettersom du får ulempene med både digitale og fysiske spill (du må laste ned, kassetter kan gå tapt og du må bytte mellom spill). Den eneste virkelige fordelen er at du kan selge spillene dine videre etter at du har gått lei av dem.

Dette har gjort at noen unngår titler som er på såkalte Game-Key Card for i stedet å belønne de som faktisk inkluderer hele spillet på kassetten (noe som er urovekkende få store titler). Og dessverre har vi nå dårlige nyheter angående Sonic Racing: Crossworlds da Wario64 påpeker via Bluesky at Segas support sier at den fysiske versjonen for Switch 2 er på et Game-Key Card.

Support av denne typen har tatt feil før, men vi anbefaler deg å ikke få forhåpninger. Hva synes du om å kjøpe fysiske spill til Switch 2, bryr du deg om spillet er på kassetten eller ikke?