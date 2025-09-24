Sonic Racing: Crossworlds som hele 98% "overveldende positive" Steam-anmeldelser

HQ

I morgen, 25. september, er den offisielle utgivelsesdatoen for Sonic Racing: Crossworlds, og som du vet, har vi allerede gitt det en poengsum. Men de som forhåndsbestilte premiumversjonen av spillet spiller det allerede, og takket være det er det noen inntrykk å gå etter på Steam.

My Nintendo News bemerker at det i skrivende stund er 1 456 brukeranmeldelser av spillet, og for en gangs skyld ser det ut til at spillere faktisk er enige. Svimlende 98% liker det, noe som betyr en "overveldende positiv" dom.

Så det er all grunn til å tro at Sega kan se frem til en flying start i morgen når det kommer på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One og Xbox Series S/X. En versjon for Switch 2 er også under utvikling, men ingen utgivelsesdato er satt ennå.

Hvis du skal spille Sonic Racing: Crossworlds, ikke glem å gjøre krav på gratis kosmetisk innhold, og som vi rapporterte i går, har en DLC-karakter blitt utgitt før spillet til og med har hatt sin offisielle premiere.