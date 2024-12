Sonic Racing: Crossworlds tilbyr "kappløp over land, sjø, luft, rom og tid"

En overraskelse som ikke helt fikk den oppmerksomheten den fortjente under The Game Awards, var Sonic Racing: Crossworlds. Grunnen til at det forsvant i mengden, var selvfølgelig fordi det var så mye annet spennende som ble vist - men også fordi det hadde en av de korteste og mest uspennende annonseringstrailerne vi har sett på lenge.

Uansett, Segas Mario Kart-utfordrer kommer tilbake, og nå har X-kontoen Sonic Stadium funnet litt ny informasjon på Sega Asias nettsted. Takket være dette vet vi nå at vi blant annet kan se frem til "drifting across dimensions", mens "racing across land, sea, air, space, and time".

Kort sagt høres det ut som om Sega har åpnet døren til et metaverse, noe som burde bety at det ikke er noen begrensninger i det hele tatt når det gjelder utforming av racerbaner, hvilke figurer som kan inkluderes (hvorfor ikke samme figur fra forskjellige universer og tidsepoker?) og så videre.

Vi vet ikke når vi får se mer, men hvordan høres dette ut for deg?