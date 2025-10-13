Sonic Racing: Crossworlds vil bruke "den fulle kapasiteten til Switch 2"

HQ

Den siste uken har folk spilt Sonic Racing: Crossworlds og konkurrert på nettet ved hjelp av de ekstra figurene som er gitt ut til spillet. Dette gjelder spillere på PC, PlayStation, Switch og Xbox... med ett lite unntak.

De som liker spillet på Switch, må nøye seg med versjonen til den originale konsollen. Den er ennå ikke utgitt for Switch 2. Nå forklarer Sonic Team-sjef Takashi Iizuka hvorfor i et intervju med Traxion. Han sier at konsollen rett og slett ble utgitt for sent, og at de ikke hadde tid til å dra full nytte av maskinvaren :

"Vi ønsket å gi ut Switch 2-versjonen samtidig [som andre plattformer]. Men fordi konsollens lanseringsdato var senere, ville vi være sikre på at vi kunne levere et spill som var optimalisert for den nye konsollen."

Når det er sagt, kan du definitivt spille Switch 1-versjonen, ettersom det stort sett er det samme spillet, og han forklarer at "når du ser på innholdet som vil bli levert, er det ingen forskjell mellom Switch 1- og Switch 2-spillene."

Vi vet ikke når Sonic Racing: Crossworlds faktisk vil bli utgitt for Switch 2, men vi legger merke til at Iizuka lover å utnytte "den fulle kapasiteten til Switch 2." Så det ser ut til at den ekstra ventetiden ikke vil være forgjeves.