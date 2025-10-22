Sonic Racing: Crossworlds får mer innhold hvis "nok folk kommer inn og spiller det"

HQ

Allerede før Sonic Racing: Crossworlds ble utgitt sa Sonic Team at de hadde planlagt et år med støtte med nye gratiskarakterer (hovedsakelig fra Segas egne merker) og premium gjestekarakterer som koster penger. Flere av disse inkluderer også nye kjøretøy og baner. Men hva skjer så etter det første året? Vil støtten ta slutt?

Heldigvis ser det ut til at dette ikke vil være tilfelle. Så lenge folk spiller Sonic Racing: Crossworlds, er Sonic Team villig til å fortsette å støtte det med nytt innhold. I et intervju med Polygon sier Sonic Team-sjef og spillprodusent Takashi Iizuka :

"Hvis nok folk kommer inn og spiller det, blir det samtaler om spillet. Vi har ett år med DLC, vi kan gjøre år to, vi kan gjøre år tre med DLC. Fortell oss hva dere vil ha!

Dette er ting vi kan gjøre fordi det er et online-spill. Vi kan legge til nye gadgets, vi kan balansere spillet annerledes."

Og med det kan vi bare håpe at det fortsetter å gjøre det så bra som det har gjort så langt, for da vil spillet fortsette å utvide seg i lang tid fremover.