Sonic Racing: Crossworlds vil ha en gratis ny stasjon og kart hver måned

I dag er det nøyaktig en uke til premieren på Sonic Racing: Crossworlds, noe som gir alle som eier en annen konsoll enn Switch 2 muligheten til å nyte virkelig overdådig maskotracing. Og det ser ut til at utgivelsen bare er starten på en virkelig ambisiøs støtteplan.

I et Famitsu-intervju (via Ryokutya2089) med regissør Ken Kobayakawa og produsent Ryuichi Taki, ble det forklart at vi hver måned kan se frem til både en ny karakter og en ny kart - uten ekstra kostnad. Vi vet allerede at Sega ikke vil begrense seg til Sonic-universet, men det er allerede gjester som Hatsune Miku, Ichiban Kasuga og Joker på vei fra Sega selv, i tillegg til eksterne opptredener av SvampeBob Firkant (og venner).

De vil ikke stoppe der heller, ettersom forskjellige arrangementer og andre uannonserte hendelser også er planlagt. Alt i alt høres det ut som om førere som er sultne på karting vil ha mye å se frem til.