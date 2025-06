Sonic Racing: Crossworlds vil ikke ha gjenstander som ikke er rettferdige og morsomme

HQ

Hvis du har spilt noe Mario Kart, kjenner du den forferdelige følelsen av å ha kjørt fenomenalt, være på førsteplass, og så høre den forferdelige lyden av et blått skall som nærmer seg. Pang! Plutselig har klyngen innhentet deg, og du må kjempe bakerst i feltet, angrepet både bakfra og forfra.

Dette er unektelig en del av appellen til Mario Kart, men også noen ganger unødvendig urettferdig. Og det er noe Sega ønsker å unngå med Sonic Racing: Crossworlds. I et intervju med GamesRadar forklarer Sonic Team -sjef og produsent Takashi Iizuka at de begynte med racing i stedet, slik at spillet kunne stå på egne ben uten gjenstander :

"De ønsket å sørge for at selve racingen uten gjenstander var rettferdig og morsom. Utviklerteamet tok ting helt ned på grunnivå, og ønsket å ha den morsomme, konkurransedyktige racingmekanikken."

Først med det på plass begynte teamet å legge til elementer og gjennomføre "mange spilltester". Men mye ser ut til å ha blitt droppet, fordi balanse er viktig, og Iizuka forklarer at "alt som var veldig stressende for spillerne, alt som gjorde at folk alltid kunne komme tilbake bakfra og vinne hele tiden, måtte fjernes fra konseptet."

Så i et nøtteskall ser det ut til at vi ikke bør forvente oss mye når det gjelder Bullet Bill og blå skjell. Tanken er at den føreren som har kjørt best, som regel skal komme først i mål, og hvis du vil kjøre forbi, handler det om å øve i stedet for å stole på gjenstander.