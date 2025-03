HQ

Sonic Rumble er for øyeblikket tilgjengelig i form av en såkalt "pre launch" for iPhone/iPad, og de resterende formatene kommer i løpet av sommeren.

Nå er det visstnok Sonic the Hedgehog og vennene hans sin tur til å snuble rundt i hinderløyper i stil med Fall Guys og Stumble Guys, en populær sjanger som med tiden ser ut til å ha tynnet noe ut i omfang og relevans, men som fortsatt har en viss tilstedeværelse. Med det i bakhodet er det ikke rart at Sega ser i denne retningen, men samtidig føles grepet uventet. Passer Sonic -serien virkelig inn i denne sammenhengen? Det raske svaret er... nei. Men la oss likevel dykke litt dypere her, selv om spillet i seg selv ikke tilbyr noen dybde i det hele tatt.

Egentlig er det ingen forskjell i det hele tatt sammenlignet med de andre spillene i sjangeren, bortsett fra at denne er kledd i Sonics klær. Du må være den første som kommer i mål etter å ha unngått en rekke hindringer, eller du må holde ut motstanderne dine på noen plattformer som snurrer eller har gulv som forsvinner under føttene dine. Du skjønner hva jeg mener. Vi har sett det før, og det er ikke mye som er unikt her. Jada, vi støter på en og annen klassisk Sonic -støtfanger som gjør at du blir dyttet rundt på nivåene som en liten flipperspill, og du får løpe rundt og samle noen gullringer på klassisk Sonic -måte fra tid til annen også. Med fare for å høres ut som en litt senil papegøye, er det det samme vi har sett før, men i en ny drakt.

Rotete? Jepp.

Dette er en annonse:

Jeg er litt trist over dette arrangementet. Sonic er generelt en fantastisk franchise med mange flotte spill og filmer som er overraskende bra. Det er tydelig hva de er ute etter her, og det er ikke overraskende i det hele tatt egentlig. Det er en strategi som dessverre ødelegges av grådighet, da målet med Sonic Rumble er å låse opp nye kosmetiske gjenstander og nye karakterer, og med dette faller vi ned i det andre forferdelige hullet som kjennetegnes av mikrotransaksjoner. Sonic Rumble krever ikke på noen måte at du betaler penger for å spille spillet, men når målgruppen åpenbart er barn, vet du hvordan praten vil gå hjemme hos dem som har ungdommer som spiller Sonic Rumble; "Pappa, kan jeg få £5 så jeg kan kjøpe nye skins? Det er en veldig kul figur på Sonic som er svart og rød."

Ja, vi skal gi litt kred for musikken, grafikken og det generelle designet. Men det er egentlig ikke noe sjokk, siden dette er Sonic vi snakker om. Det er klassisk Sonic -musikk, en designstil som er gjenkjennelig fra tidligere Sonic -iterasjoner, og på toppen av det hele er det faktisk veldig pent så lenge du står stille. Men når ting går fortere, synker bildefrekvensen betraktelig, noe som fører til en ganske stygg opplevelse. Jeg håper dette er noe de kan fikse, for det fungerer ikke å ha det på denne måten når spillet faktisk er orientert rundt det faktum at det skal være raskt, og du må være på tå hev for å ta de riktige avgjørelsene.

Litt som Fall Guys/Stumble Guys, men i Sonic-klær.

Dette er en annonse:

Ellers synes jeg ikke spillet var så mye å utsette på det. Ytelsesproblemene kan ikke en gang klandres på min mangel på kvalitetsmaskinvare, ettersom jeg har testet spillet på en iPhone 16. Jeg syntes også at det generelt var en ganske rotete opplevelse og vanskelig å se hva du gjorde. I mitt tilfelle ble det mer en slags berg-og-dal-bane der jeg lot meg sende rundt på banen, og merkelig nok klarte jeg å vinne en rekke ganger uten å vite hva jeg gjorde. Det etterlot ikke noe varig inntrykk. Jeg vil anbefale å finne et annet Sonic -spill hvis du er i humør for noe sånt, for dette er ikke så veldig bra.

Mobilspill er alltid et sjansespill. Noen ganger finner du perler som klarer å holde deg underholdt i lange perioder, men oftere enn ikke er de cash grabs med dårlig spillmekanikk. Sonic Rumble er ikke forferdelig. Hvis du kan overse det faktum at det er rotete og lider av hakkete bildefrekvenser, er det et spill som i det minste fungerer, og som definitivt vil underholde folk i yngre aldre. Men for meg som Sonic-fan er det neppe noe jeg kommer til å gå i bresjen for i fremtiden.