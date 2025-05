Sonic Rumble blir forsinket igjen, denne gangen på ubestemt tid inntil videre

HQ

Sonic Rumble har spilt sitt eget vridde spill med fansen i det siste, ettersom mobiltittelen har blitt satt til å lanseres på flere datoer i nyere tid, og har gått glipp av hver og konsekvent blitt forsinket. Det så ut som om dette skulle komme til en slutt i mai, da spillet endelig skulle lanseres 8. mai, men dessverre har det samme skjedd igjen.

I et langt blogginnlegg bemerker Sega at Sonic Rumble blir forsinket igjen, og at det denne gangen faktisk er en ubestemt forsinkelse. I innlegget heter det at "butikksider kan indikere en spesifikk dato for utgivelsen av Sonic Rumble. Dette er imidlertid en plassholderdato. Den faktiske utgivelsesdatoen for Sonic Rumble Global Launch vil bli avslørt på et senere tidspunkt."

Når det gjelder hvorfor spillet blir presset en gang til, blir vi fortalt at innlemmelsen av nye funksjoner etter forhåndsregistreringskampanjen er skylden, med uttalelsen som forklarer :

"Disse kommende endringene vil fundamentalt omforme spillet, og en ting har blitt klart: Vi ønsker å lage et spill som utvikler seg og holder seg morsomt i måneder og år fremover. Vi trenger mer tid for å bygge det langvarige Sonic-spillet av høy kvalitet som spillerne våre fortjener.

"Derfor har vi bestemt oss for å utsette den globale lanseringen. Vi vet at denne nyheten kan være skuffende, og det var ikke en beslutning vi tok med lett hjerte. Vi i SEGA deler den skuffelsen, spesielt fordi vi tar denne avgjørelsen så tett opp til lanseringstidspunktet vi opprinnelig hadde håpet på. Vi tror imidlertid at det å ta denne ekstra tiden er det riktige valget for fremtiden til Sonic Rumble."

Sega og Sonic Team har til hensikt å kjøre en Q & A-økt med fans for å diskutere denne endringen på Discord i morgen (2. mai), noe som betyr at vi sannsynligvis vil ha ytterligere bekreftelse om spillets tilstand veldig snart.