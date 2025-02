Sonic Rumble kommer litt senere enn forventet

HQ

Hvis du har holdt utkikk etter Sonic Rumble og har telt ned dagene til vinteren nærmer seg slutten og spillet skal debutere, har vi litt dårlige nyheter til deg.

Spillet som opprinnelig var forventet å lanseres i vinter, har blitt forsinket og vil nå komme en gang i løpet av våren. Vi har ikke en fast dato å gå på ennå, men et lite veikart for de kommende ukene har likevel blitt skissert.

Vi blir fortalt at forhåndsregistreringen vil fortsette resten av vinteren, og det samme vil fase to før lansering. Vi kan forvente en oppdatering som legger til nye etapper, samarbeidskamper, venneinvitasjoner og flere språk, og deretter en oppfølgingsoppdatering som også legger til hurtigspill i rekkene. Alt dette vil skje før lanseringen en gang i løpet av våren, når en annen oppdatering slippes og introduserer en konkurransemodus, nye mannskapsfunksjoner og flere ferdigheter for hver karakter.

Sega forklarer om forsinkelsen: "Vi vil gjerne rette en stor takk til våre spillere og Sonic-fans for deres tålmodighet i påvente av den globale lanseringen av Sonic Rumble. Teamet er forpliktet til å levere en minneverdig opplevelse for Sonic-fans med enda flere nye spillmekanikker, nye funksjoner og mer spennende innhold å se frem til."

Gleder du deg til Sonic Rumble?