Sonic Rumble lanseres endelig i november

Sagaen om Sonic Rumble ser endelig ut til å nærme seg slutten. Det mobile arkadekongespillet har vært under utvikling en god stund, og har hatt flere tidligere lanseringsdatoer som alle har blitt etterfulgt av forsinkelser. Nå, når vi nærmer oss slutten av 2025, har Sega bekreftet lanseringsplanene for tittelen nok en gang.

Vi er informert om at Sonic Rumble endelig vil komme til iOS- og Android -enheter så snart som i november. Vi har ennå ingen fast dato å dele, men det er en ny trailer, som du kan se nedenfor, pluss et nytt blogginnlegg som deler ytterligere biter og biter av informasjon.

På det punktet blir vi fortalt: "I løpet av de siste månedene har Sonic Rumble utviklet seg seriøst, med hver eneste endring som tar sikte på å gjøre opplevelsen din bedre. Denne ekstra utviklingstiden har gjort det mulig for oss å lansere flere spillerfokuserte oppdateringer som har forbedret kjernespillet fra grunnen av. Målet? Et superglatt, intenst og utrolig morsomt spill fra første stund."

Denne endelige versjonen av spillet skal ha en mer dynamisk kjerne, strømlinjeformet onboarding og til og med forbedret progresjon. Selv om dette er spennende i seg selv, blir vi også fortalt at "det vil komme mye mer!"

Er du spent på Sonic Rumble?