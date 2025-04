Sonic Rumble lanseres for fullt i mai

HQ

Etter en lang periode som et pre-release-prosjekt, der enkelte har fått tilgang på forhånd via betaversjoner og forhåndsregistreringer, er det mobile, Fall Guys-lignende Sonic the Hedgehog -spillet nå klart for sin offisielle debut.

Etter en nylig forsinkelse er Sonic Rumble nå planlagt å komme til iOS og Android 8. mai 2025, noe som betyr at lanseringen er mindre enn 30 dager unna, noe som ble bekreftet i et nylig innlegg på sosiale medier.

I forkant av denne lanseringsdatoen oppfordres vi til å fortsette å forhåndsregistrere oss for å bidra til å presse samfunnskampanjen til det ytterste. Som det ser ut nå, vil fansen kunne starte opp spillet og få tilgang til 5000 ringer, et lykkelig Chao -klistremerke, en Crystal Chao -kompis, en Garnet Knuckles -hud og tilsynelatende snart også en Movie Sonic -hud.

Er du spent på Sonic Rumble?