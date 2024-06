Sonic Superstars-musikken er nå tilgjengelig på Spotify

HQ

I fjor kom det underholdende plattformspillet Sonic Superstars, som brakte Segas rampete maskot og vennene hans tilbake i klassisk todimensjonal form.

Dessverre hadde Sega av uvisse årsaker satt lanseringsdatoen til bare tre dager før storsuksessen Super Mario Bros. Wonder - noe som førte til at altfor mange gikk glipp av Sonic Superstars. I tillegg til å være et morsomt spill, hadde det også et veldig fengende lydspor, og nå kan du lytte til det i sin helhet via Spotify og andre store musikkstrømmetjenester.

Hvis du ikke har spilt Sonic Superstars ennå, synes vi du bør gjøre det, og nyte et soundtrack som vil lyse opp enhver kjedelig mandag.

Takk, Sonic Stadium.