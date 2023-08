Sonic Superstars: Vi testet nye nivåer i samarbeidsmodusen

HQ

Åpningsreplikken høres kanskje litt pretensiøs ut, men den illustrerer perfekt de følelsene jeg fikk av den korte testen av Sonic Superstars som jeg så på Gamescom i forrige uke. Det nye sideskrollende 2,5D-eventyret er en sentimental tilbakevending til de klassiske titlene fra 90-tallet, men det er også en kjærkommen første smak for mange av en praksis som har falt i unåde de siste tiårene: lokal flerspiller.

Derfor vil jeg i disse nye inntrykkene ikke dvele for mye ved de ulike kreftene og evnene til de fire hovedpersonene, for det har min kollega David allerede forklart på en utmerket måte i sin forhåndsvisning under Summer Game Fest i juni. Denne gangen vil jeg heller snakke om hva som er nytt i den nye demoen som ble vist for første gang i Köln: de to nye nivåene og co-op-modusen.

Da pressen kom inn i det lille rommet som Sega hadde satt opp, løp andre journalister umiddelbart til de enkelte spillstasjonene. Det gir mening. Du har mer kontroll over spillet og kan eksperimentere etter eget ønske med hver enkelt figur eller med Emerald Powers. Men siden vi allerede hadde opplevd alt dette, valgte jeg å sitte alene et øyeblikk, i en tomannsbås, for å se om jeg kunne spille med noen. Etter hvert satte en annen journalist seg ned, kanskje litt desorientert fordi han ikke forventet å måtte dele skjerm med noen, og vi kunne begynne å spille.

Dette er en annonse:

På skjermbildet for karaktervalg ga jeg ham valget om å velge Sonic, og jeg valgte Amy Rose: hennes dobbelthoppsystem og hammer gjør henne til et perfekt valg for mindre dyktige spillere, som meg, ettersom hun lar deg redde deg selv og unngå hindringer uten for mye anstrengelse (Takashi Iizuka selv fortalte meg også at hun er det ideelle valget for nykommere i et intervju som du snart kan se). Og så kommer vi til nivåvalgskjermen North Star Islands. Selv om Bridge Island og Speed Jungle også var tilgjengelige, bød denne demoen for første gang på nivåene Pinball Carnival Zone og Cyber Station Zone, så vi vekslet et par ord og bestemte oss for å gå inn i det første. Pinball Carnival ser ut som et sirkus eller en fornøyelsespark med mange plattformer der du må være smart med Bumpers (hopperne) for å komme deg gjennom. Det er også Flippers der du må hoppe for å få tak i ringene og få tilgang til bonusetappene. Men for å nå dem må du koordinere deg med partneren din.

Du skjønner, jeg er vanligvis en solospiller, og hvis jeg må spille flerspiller, oppfatter jeg det vanligvis som en litt kald opplevelse, men det hindret meg ikke i å føle at jeg med Sonic Superstars ikke bare trengte en annen spiller for å gjøre visse trekk (selv om vi kunne være opptil fire spillere på skjermen), men jeg likte å ha ham der. Ingen av figurene i spillet kan være like, så hvis partneren din velger Sonic, kan du ikke lenger også velge det blå pinnsvinet, noe som også tvinger deg til å tenke ut en grunnleggende felles strategi. Partneren min sørget for fart med Sonic, mens jeg var backup når han tråkket for hardt på bremsene og truet med å falle i tomrommet. Det fine med co-op-modusen er at så lenge du har ringer i lommen og en av spillerne fortsatt er på skjermen, blir de umiddelbart transportert tilbake til samme posisjon og hastighet hvis en annen faller eller blir hengende etter. Det hendte flere ganger at jeg satt fast og ikke kom meg ut, og da var det partneren min som kom seg videre, og andre ganger reddet jeg ham ut av knipa selv takket være Amys dobbelthopp.

Dette er en annonse:

I bonusetappene er det også en viktig koordinasjonskomponent, ettersom det er brytere som endrer retningen på etappen, der du må gå videre for å samle inn en stor mynt på slutten. Hvis du aktiverer den på feil tidspunkt, kan det ende med at du eller dere begge faller, så det gjelder å være forsiktig. Scenen roterer allerede i seg selv, så det er best å ikke blokkere passasjeområdet for mye, for i disse områdene er det ingen andre sjanser som i den normale sonen.

Ikke uten litt anstrengelse nådde vi den endelige konfrontasjonen med sjefen i sonen, og gikk seirende ut første gang. Et raskt knyttneveslag, og nå var det på tide å prøve å slå Cyber Station Zone. Dette området, som var designet med masse neonlys og så ut som noe fra filmen Tron, var betydelig mer utfordrende enn det første, og tvang oss til å være mye mer oppmerksomme og fokuserte. På dette nivået byttet vi roller, og han valgte Knuckles, mens jeg ga Tails en sjanse. Igjen ble den lille tohalede revens evner min redning, ettersom han kan holde seg selv i luften og også holde partneren sin for å løfte ham til nye områder. Når det gjelder detaljene i nivået, har figurene her et pikselert utseende og går gjennom forskjellige fartsspinnere til de når et område med en stor fisk som ødelegger scenen i sin vei, og det tok oss ikke mindre enn fem forsøk å overvinne.

Jeg vet ikke om du la merke til det, men da hadde vi spilt i omtrent 35 minutter, og to vilt fremmede mennesker som ikke engang hadde et felles språk, spøkte og pratet som om vi hadde kjent hverandre i årevis. Det er det som er styrken med Sonic, og det er derfor jeg mener at co-op-modusen er den største fordelen med det nye Emerald Powers, den forbedrede grafikken (som er fantastisk) og den smidige og responsive kontrollen. Da vi forlot rommet etter en drøy halvtime sammen, skilte vi lag med et håndtrykk og et løfte om å spille igjen i fremtiden. Jeg fikk en venn med Sonic Superstars, og jeg håper jeg kan overbevise noen flere om å prøve det sammen med meg den 17. oktober.