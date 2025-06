Sonic Team forklarer forskjellene mellom Mario Kart og Sonic Racing

HQ

2025 vil gå inn i historien som et av de beste noensinne for fans av kartracing. Nylig ble som kjent Mario Kart World lansert, og Sonic Racing: Crosssorlds har premiere i september. Som om ikke det var nok, kommer også Garfield Kart 2 - All You Can Drift og Paw Patrol Rescue Wheels: Championship kommer også i år.

Men de to første er selvfølgelig de mest interessante. Så hva er det egentlig som skiller spillene fra hverandre, annet enn maskotene bak rattet? Det er akkurat det Sonic Team-sjef Takashi Iizuka har kommentert i et intervju med GamesRadar. Gjennom en tolk forklarer han at det nye Mario Kart har så mye ekstra som skjer at det nesten er et actionspill, mens Sonics racing er en mer spesialisert opplevelse med fokus på kjøring :

"Så jeg har ennå ikke spilt Mario Kart World. Men ut fra det jeg ser i videoene, ser det ut til at Nintendo har gjort en god jobb med å legge inn mye moro, så det er mer som et actionspill. Jeg ser mye av det. Sonic Racing: Crossworlds -spillet er annerledes i og med at det ble laget av Segas arkaderacing-team sammen med Sonic-teamet, og fokuset er virkelig på racing og konkurransespill. Det var veldig viktig for teamet, og de ville sørge for at det var med, og du kan også spille mot alle der ute som eier spillet. Så spilling på tvers av plattformer er med. Og du kan konkurrere mot hvem som helst på hvilken som helst plattform."

Han legger også til at ringteleporterne langs banene gir mye variasjon og gjør at spillet skiller seg ut fordi det ikke lenger bare handler om å kjøre rundt på den samme banen.

De som ikke har Switch 2, men som er interessert i gokartracing, bør holde øynene åpne for Sonic Racing: Crossworlds, som slippes 25. september for hele utvalget av PC, PlayStation, Switch og Xbox.