Sonic Team ønsker å "bringe en ny opplevelse" til pinnsvinets neste eventyr

Det siste store Sonic-spillet som ble utgitt var Sonic X Shadow Generations, som hadde premiere for litt under et år siden. Det besto i utgangspunktet av to separate titler, nemlig en remaster av Sonic Generations fra 2011 og et helt nytt eventyr med Shadow.

I det siste har mange håpet at den neste Sonic-tittelen skulle bli en nyinnspilling av Sonic Adventure, men Sonic Team-sjef Takahashi Iizuka skutt ned den ideen i sommer. I et nytt intervju med BBC forklarer Iizuka hvorfor han ikke ønsker å lage en nyinnspilling av Sonic Adventure, og kommenterer også hva han ønsker for premissene for det neste eventyret med det fartselskende pinnsvinet :

"I stedet for å bruke all den tiden og energien på å lage en nyinnspilling av et spill som folk allerede har opplevd, kan vi lage et helt nytt spill i stedet.

Jeg tror teamet er veldig interessert i å bruke den samme tiden, energien og innsatsen på å virkelig gi spillerne en ny opplevelse."

I det samme intervjuet nevner han også at moderne teknologi gjør det mulig for Sonic Team å tilby "rikere, mer komplekse og mer interessante verdener." Det er derfor nærliggende å tro at det neste Sonic-spillet blir nettopp det: en ny opplevelse med en større og mer interessant spillverden.

Foreløpig er det ikke annonsert noe Sonic-plattformspill, men så sent som i forgårs kom Sonic Racing: Crossworlds, en Mario Kart-utfordrer med Sonic og vennene hans - inkludert flere gjesteopptredener fra figurer som Mega Man. Du kan lese vår anmeldelse av det spillet på denne lenken.