Sonic Team sier at det kommer flere overraskelser i forbindelse med Sonics 35-årsjubileum

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Som den ivrige spilleren du er, vet du selvsagt at Sonic fylte 35 år i 2026, noe Sega har feiret på mange forskjellige måter, for eksempel med nytt innhold til Sonic Racing: Crossworlds, Sonic-arkadespill, en enorm statue, en konsertturné og mye mer.

Imidlertid har det foreløpig ikke blitt kunngjort noen nye spill, bortsett fra Sonic Pico Park, men det betyr ikke at alt håp er ute. Pocket Tactics fikk muligheten til å snakke med Sonic Team-sjefen Takashi Iizuka, og han sier at Sega fortsatt har overraskelser i vente:

«Noen kunngjøringer er allerede gjort, mens andre overraskelser må forbli hemmelige litt lenger. Jeg vet at Sonic-fansen er ekstremt observante, så jeg må være forsiktig med å ikke gi noen utilsiktede ledetråder!»

Senere denne måneden er det Gamescom, Tokyo Game Show står for døren i september, og i desember er det tid for The Game Awards. I tillegg forventes det at Nintendo Direct-sendinger skal gå på lufta i høst, og vi vet allerede at Microsoft har planlagt noe til Xboxens 25-årsjubileum i november. Og Sony kommer vel også til å finne på noe?

Kort sagt, det er fortsatt flere Sonic-overraskelser i vente, og det er mange muligheter for at nye spill blir annonsert. Når det er sagt, er alt vi kan gjøre å krysse fingrene.