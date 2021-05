Sonic Teams nye spill ser ut til å hete Sonic Rangers

Du ser på Annonser

På torsdag sendte SEGA en stream kalt Sonic Central, der et nytt tredimensjonalt Sonic-spill ble annonsert, med planlagt lansering i 2022. Utover dette var det veldig lite informasjon, men nå har vi kanskje fått vite litt mer.

Eurogamer rapporterer at de fikk en pressemelding fra SEGA der de refererer til spillet som Sonic Rangers: "Announcing new console experiences, Sonic Colors: Ultimate and Sonic Rangers, further details on Netflix's Sonic Prime, mobile news, musical events and much more!"

SEGA sa deretter til Eurogamer at det var feil og en gammel pressemelding, likevel kan vi ikke la være å lure på om tittelen ved et uhell ble sluppet ut på forhånd. Alt vi kan gjøre er uansett å vente på flere detaljer, og forhåpentligvis er ikke det så altfor lenge til.