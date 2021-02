Sonic the Hedgehog 2 kommer i april 2022

Du ser på Annonser

Jeg visste ikke helt hva som var i vente da Paramount Pictures fortsatte den siste tidens Sonic the Hedgehog-nyheter ved å sende meg en trailer kalt Sonic the Hedgehog 2 (2022) - Title Announcement. Beskrivelsen av traileren starter nemlig med "Banebrytende. Tankevekkende", så det er ikke rart jeg fryktet at den kommende filmen ville ha et absurd navn. Heldigvis er den neste delen av beskrivelsen "Ekstremt åpenbart". Du kan se hvorfor og få stadfestet at planen er at filmen skal ha premiere den 8. april i 2022 i traileren under.