Sonic the Hedgehog 3 er nå den tredje mest suksessrike videospillfilmen gjennom tidene

Vi har flere ganger rapportert om den enorme suksessen til Sonic the Hedgehog 3, en film basert på et videospill som klarte å gjøre noe nesten umulig - å sjarmere den hellige trekløveren av filmkritikere, kinogjengere og den mest krevende gruppen av alle ... spillere.

I forrige uke fortalte vi at filmen hadde nådd en viktig milepæl, og etter bare litt over en måned på kino har den blitt den største suksessen i filmserien Sonic så langt. Nå har enda en milepæl blitt nådd etter at filmen spilte inn 24 millioner dollar på kino i forrige uke, ogSonic the Hedgehog har dermed gått forbi Warcraft og blitt den tredje mest innbringende videospillfilmen noensinne, kun slått av Detective Pikachu og den mest suksessrike av dem alle: The Super Mario Bros. Movie - og mye tyder på at filmen kommer til å overta andreplassen i nær fremtid hvis det ikke skjer noe drastisk.

Takk, Sonic Stadium.