Sonic the Hedgehog 3 Happy Meals rulles ut i Storbritannia

I forrige måned lanserte USA og andre land sine Sonic the Hedgehog 3 Happy Meals, som blant annet inneholder en plastleke med et hjul. I Storbritannia har Happy Meals nettopp ankommet, med en ganske annerledes leke.

I stedet for et merkelig plasthjul, har vi en like merkelig stoffball med ansiktene til figurene på. Sonic, Knuckles, Tails og Shadow har alle sin egen ball, som ikke ser ut til å ha noen annen funksjon enn å være en ball. Likevel er det et morsomt lite samleobjekt for barn, som utvilsomt vil finne en bruk for disse tingene, selv om det bare er å kaste dem på hverandre.

Det er sannsynlig at McDonald's droppet plastleketøyene som en del av sitt forsøk på å fjerne dem helt fra Happy Meals innen utgangen av dette året. Hvis stoff er den nye veien å gå, kan vi forvente mange flere leker som Sonic de som er sett her og i YouTube-videoen nedenfor :

Dette er en annonse:

Takk, Eurogamer.