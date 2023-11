Sonic the Hedgehog 3 viser Shadow i det første teaserbildet

Det er nesten to år siden Paramount viste hvor stor tro de hadde på Sonic på det store lerretet ved å bekrefte at en tredje Sonic the Hedgehog-film hadde fått grønt lys flere måneder før den andre kom. Vi har forståelig nok ikke hørt noe nevneverdig om den siden. Ikke så rart når Knuckles-spin-off-serien kommer tidlig neste år, men det har ikke hindret regissør Jeff Fowler og teamet i å overraske oss i dag.

Fowler har delt det første teaserbildet fra Sonic the Hedgehog 3, og det gjør det helt klart at Shadow the Hedgehog ikke kommer til å forbli innelåst i testanlegget vi så ham i i fjorårets rulletekstscene. Regissøren gjentar også at Sonic 3 fortsatt skal ha premiere den 20. desember 2024, til tross for at SAG-AFTRA-streiken skapte noen fartsdumper en stund.

Nå mangler vi bare å få vite hvem som skal gi stemme til ham og noen flere detaljer om Knuckles-showet.