Sonic the Hedgehog 4 allerede i produksjon for lansering i 2027

Til tross for at den tredje og siste filmen i serien knapt har rukket å ha premiere, har Paramount nå bekreftet at Sonic the Hedgehog 4 allerede er i produksjon, med planlagt lansering våren 2027. Ikke overraskende ettersom tidligere filmer har gjort det svært bra på kino, og mye tyder på at Sonic the Hedgehog 3 også kommer til å tjene mye penger. Tidlige estimater tyder på en premierehelg med et billettsalg på nesten 70 millioner dollar bare på det amerikanske markedet.

Selv om detaljer om handlingen i Sonic the Hedgehog 4 ennå ikke er avslørt, spekuleres det allerede i at nye karakterer fra Sonic-universet vil bli introdusert, noe som antydes i rulleteksten til den tredje filmen. Vi kan tenke oss at de fleste av skuespillerne også kommer tilbake, ettersom både James Marsden og Ben Schwartz har uttrykt interesse for en ny film.

Ser du frem til mer Sonic på kino?