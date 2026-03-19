Sonic the Hedgehog 4 får en første teaser og nye skuespillere avsløres

Det er nøyaktig ett år til vi kan sette oss til rette i kinomørket og nyte et nytt eventyr med Sonic the Hedgehog og vennene hans, som denne gangen har fått selskap av Amy Rose. Og det er bra, for denne gangen er Metal Sonic involvert, og tidsreiser ser ut til å være en realitet.

Paramount Pictures har nå sluppet en kort teaser som kort introduserer premissene for den kommende filmen, samtidig som den også avslører tittelen og filmens logo. Ikke overraskende heter den ganske enkelt Sonic the Hedgehog 4, og det ser ut til at ryktene om en film basert på Sonic CD (fra 1993) er sanne, ettersom de som lytter nøye kan høre en snutt av sangen "Sonic Boom" i videoen, som kommer fra Sonic CD.

I tillegg til tilbakevendende skuespillere som Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden og Tika Sumpter, vil ensemblet også utvides med topptalenter (takk Variety) som Kristen Bell, Ben Kingsley, Matt Berry, Colleen O'Shaughnessey, Lee Majdoub, Nick Offerman og Richard Ayoade.

19. mars - nøyaktig ett år fra nå - er premieredagen.